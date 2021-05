tmw Parma, decisione a breve sul riscatto di Zirkzee: ci sono anche Everton e PSG

Nelle pieghe del triangolo Moise Kean-Paris Saint Germain-Everton c'è anche spazio per il Parma, retrocesso da pochissimo in Serie B. Perché nel mirino sia di parigini che degli inglesi potrebbe finire Joshua Zirkzee, centravanti olandese arrivato in inverno ma che probabilmente non rimarrà in seguito alla retrocessione. I ducali stanno valutando se confermarlo - il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni - ma con ipotesi di un prestito subito dopo. In caso di accordo fra Everton e PSG potrebbe finire alla corte di Ancelotti, altrimenti rischia di essere un obiettivo proprio per i parigini.

Situazione comunque in divenire perché a Zirkzee sono interessati tutti i club europei, anche italiani, come Roma, Juventus e Milan che, però, non hanno ancora affondato il colpo.