Napoli, con Raspadori via e Lukaku out Manna può tornare sull'attacco: piace Zirkzee

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:23Serie A
di Niccolò Righi

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante, e tutto dipenderà dall’evolversi della situazione legata a Romelu Lukaku. Nelle prossime ore, il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, attualmente a Ischia per Ferragosto, discuteranno delle ultime strategie di mercato, ma come riferisce Il Mattino, al momento sembra che il club abbia deciso di tenere una parte del budget per un possibile colpo last minute dalla Premier League.

I nomi monitorati sono quelli di Zinchenko dell'Arsenal, di Chiesa del Liverpool e, infine, di Zirkzee del Manchester United. Ma la lista resta aperta, soprattutto perché in Inghilterra, con l’inizio del campionato, diversi club dovranno sfoltire le rose.

Parallelamente, continua il lavoro su altri fronti. Il terzino Gutierrez del Girona è sempre più vicino, mentre la trattativa per Juanlu Sanchez resta complessa e si trascina da settimane. Il Napoli ha fatto sapere al Siviglia che non modificherà l’offerta e pretende una risposta in tempi brevi. Sul fronte centrocampo, l’obiettivo resta Eljif Elmas, ma il Lipsia non vuole cederlo in prestito. Possibile che il macedone resti a Lipsia fino a gennaio, in attesa che si sblocchi la situazione. Infine, da tenere d’occhio anche il giovane Chukwuemeka del Chelsea, seguito come possibile occasione.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
