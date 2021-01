tmw Parma, inserimento su Swiderski. L'attaccante piace anche al Bologna

Anche il Parma, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe messo gli occhi su Karol Swiderski, attaccante classe 1997 del PAOK, in Grecia. Il giovane polacco piace in Italia anche al Bologna e nell'ultimo turno non è sceso in campo. I crociati valutano anche il nome di Swiderski per quanto riguarda il reparto avanzato, dove un ingresso entro il termine della sessione è atteso.