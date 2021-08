tmw Pinamonti-Empoli, cresce la fiducia. Si conta di chiudere con l'Inter la prossima settimana

Cresce la fiducia per Andrea Pinamonti all'Empoli. Il club toscano ha individuato nell'attaccante classe '99 il rinforzo giusto per la stagione ormai alle porte, e il summit andato in scena negli scorsi giorni con l'Inter - proprietaria del cartellino -, adesso si conta di chiudere l'accordo la prossima settimana. L'operazione si farà sulla base di un prestito secco.