tmw radio Berardi dovrebbe lasciare il Sassuolo? Di Marzio: "Premier adatta a lui"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio a TMW Radio, ieri durante Maracanà, ha commentato i primi giorni di Europeo: "Per Berardi è il momento di lasciare il Sassuolo? Credo che sia lui che Locatelli dovrebbero ringraziare De Zerbi che li ha sistemati bene mentalmente soprattutto. Il loro non era un percorso semplice. Locatelli doveva acquistare cattiveria caratteriale e tecnica, sicurezza. De Zerbi se li sarebbe portati all'estero entrambi Io gli consiglierei di andare fuori. Le big sono coperte come esterni, vedi il Napoli. Al Milan Berardi non sarebbe valorizzato. Per me dovrebbe andare in Premier".