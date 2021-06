tmw radio Brambati: "Fossi nel Milan non riscatterei Tonali. L'anno scorso non l'avrei preso"

Massimo Brambati, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della possibilità che il Milan riscatti Tonali dal Brescia a titolo definitivo: "Da esterno non lo riscatterei, ma non lo avrei preso già dall'inizio. C'era anche l'Inter, ma ne fece poi una scelta tecnica. Non so come ha vissuto il suo primo anno al Milan, se è stato condizionato da qualcosa. Per me ha fatto un buonissimo anno di B al Brescia".