Calaiò: "Conte uguale a 10 anni fa. La Juve l'ha fatto vincente"

L'ex attaccante Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta a TMW Radio ieri, analizzando così il suo ex tecnico, Antonio Conte: "Lo riconosco a tutti gli effetti. La cosa bella sua è che quello che vedete ora, come si scalda, lo faceva già ad Arezzo e Siena: ha una personalità incredibile e non si tiene niente, dice quello che pensa. Per lui in uno spogliatoio sono tutti uguali, chi non merita non gioca, e queste cose le vedo anche adesso. Vuoi o non vuoi, ma così tanti anni di Juventus ti danno una mentalità vincente. Come allenatore è straordinario".