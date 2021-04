tmw radio Cardone: "Parma, salva almeno la dignità. Troppe volte cercato un colpevole"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Giuseppe Cardone ha parlato dei problemi del Parma: "Dopo così tante giornate, con quei numeri, difficilmente riesci ad avere una posizione di classifica migliore rispetto a quella attuale. Brutto a dirsi, ma oggettivamente c'è poco da illudersi: in questo momento bisogna attingere alla dignità e alla voglia di onorare la maglia fino alla fine".

Cosa ha inciso di più nelle difficoltà del Parma?

"Mi sento di dire che, ragionando almeno da ex calciatore, ciò che abbia avuto minore impatto è la proprietà. Il presidente ha speso e investito, se i risultati non arrivano è un altro discorso. Invece, esternamente, credo si sia cercato troppo spesso il colpevole e non era il momento: c'era bisogno di soluzioni, per i colpevoli non era ancora tempo. Si sono sprecate energie, sempre cercando giustificazioni ad una stagione andata male".