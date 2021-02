tmw radio Di Gennaro: "Già altre avvisaglie di problemi della Juve a costruire dal basso"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista di TMW Radio, nell'intervento di ieri ha parlato anche dei problemi palesati dalla Juventus contro il Porto: "Per fortuna che ha segnato Chiesa... Anche se ricordo con Allegri quando riuscirono a rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid. La Juventus ieri sera non ha giocato da Juve, e l'infortunio di Chiellini può pesare. Il Porto è un avversario organizzato ma non trascendentale, credo che questo gol di Chiesa faccia sperare ma la prestazione è da rivedere. C'è l'obbligo pure di dover rientrare in campionato".

Come spiegarsi le difficoltà di molti singoli?

"Ieri sono incappati in una brutta prestazione globale, complessiva. Poi il gol preso dopo 30 secondi... Non so se questa cosa di costruire dal basso sia una moda, ma io rimango dell'idea che il portiere debba parare e i difensori difendere. Per l'uscita bassa serve qualità, e già in altre partite della Juve c'erano state avvisaglie".