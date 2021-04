tmw radio Di Gennaro: "Milan, più degli Ibra e Donnarumma occhio ai contratti dei Tonali"

L'opinionista Antonio Di Gennaro, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della questione rinnovi in casa Milan. A partire da Ibrahimovic con contratto aumentato: "Bisogna capire se riescono a farli combaciare con il bilancio. Conta il livello dei giocatori, anche se è normale che faccia scalpore un 40enne che guadagna certe cifre. Per Donnarumma ritengo che il Milan abbia offerto una cifra congrua, considerando che alla sua età è già tra i migliori cinque al mondo, ma il problema sono gli altri, i Tonali, per fare un esempio. Servono contratti intelligenti per il futuro".