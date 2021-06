tmw radio Di Gennaro sulla Fiorentina: "Nico Gonzalez forte, ma servirebbero 7-8 nuovi"

vedi letture

Non solo il caso Antognoni, l'ex calciatore viola Antonio Di Gennaro ha parlato anche della vicenda allenatore e della campagna acquisti della Fiorentina durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni al riguardo: "Se non sbaglio la gente di La Spezia ora è un po' arrabbiata con Italiano per quanto sta succedendo... I viola hanno preso intanto Nico Gonzalez, che è davvero un buon giocatore. Ci sarebbe bisogno di sette-otto nuovi almeno per come sono andate le ultime annate".

Ascolta l'intervista integrale a Di Gennaro nel podcast in calce!