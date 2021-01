tmw radio Marcotti (ESPN): "Eriksen al Tottenham solo se l'Inter fa un grosso sconto"

vedi letture

Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN e Corriere dello Sport, ha parlato di un possibile ritorno di Christian Eriksen al Tottenham, dall'Inter nel suo intervento di ieri a TMW Radio: "Sarebbe proprio un bel ritorno... Il paradosso è che secondo me per certi versi lui farebbe comodo al Tottenham. La vedo dura, con l'ingaggio che gli paga l'Inter, a meno che non facciano un grosso sconto: avendolo pagato tanti soldi, però, non possono mandarlo indietro gratis. Che figura ci fanno? Comunque l'ho visto provato da vice-Brozovic, e mi illudo che Conte possa trovargli un nuovo ruolo".