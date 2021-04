tmw radio Ponciroli: "Sanzioni dalla Uefa per la Superlega? Ceferin si farebbe un autogol"

vedi letture

Fabrizio Ponciroli, direttore Calcio2000, ospite dell'editoriale su 'TMW Radio':

Il Napoli accelera verso la Champions. È una bella rivincita per Gattuso, che andrà via a fine stagione..:

"Dispiace che lasci Napoli, sarebbe potuta essere una grande storia d'amore. Chi non l'ha capito, quando andrà via, ci rimarrà male. È un uomo di calcio, un uomo vero. Poi attenzione, deve conquistare ancora un posto in Champions, che sarà il metro per giudicare la sua esperienza. Chi gli subentrerà, dovrà fare i conti con il fantasma di Gattuso a lungo".

Il pensiero sulla Superlega?

"Ho avuto emozioni contrastanti. Io sono di stampo americano, per me l'NBA è l'eccellenza totale, è una lega perfetta che fattura miliardi. Nella mia idea di evoluzione del calcio, la SL ci poteva stare. Il problema è che non puoi paragonare l'NBA al calcio: in America la partita è un divertimento, qui invece si tratta di passione. Il progetto è percorribile, ma va rivisto: queste squadra di vertice non possono essere così indebitate. Certo è colpa loro, sì, ma anche del sistema".

Florentino Perez ha detto che non tutti i club sono uguali:

"Non mi è mai piaciuto, ma ha detto una sacrosanta verità. Non facciamo gli ipocriti. Senza i top club, non c'è il top calcio. Un campionato senza Juventus, Milan e Inter non lo guarda nessuno e nessuno ci investe. È ovvio dire che il calcio deve essere di tutti ma non è mai stato così. La possibilità di vincere per molti club è solo un'illusione: è difficile pensare che l'Hellas possa arrivare allo scudetto. Il Leicester è l'eccezione che conferma la regola".

Ti aspetti una sanzione dalla Uefa?

"Spero non ci siano, sarebbe un autogol: la Superlega effettivamente è durata 48 ore. Penso che sia stato un ultimo tentativo disperato di salvare capra e cavoli. La nuova Champions mi sembra una boiata, ma vediamo cosa accadrà oggi".