tmw radio Pruzzo: "Milan, devi ancora credere nello Scudetto. La Fiorentina ha paura"

Tra i tanti temi analizzati da bomber Roberto Pruzzo nell'intervista rilasciata ieri a "Maracanà" su TMW Radio, ci sono anche le speranze Scudetto del Milan e quelle salvezza della Fiorentina: "Il Milan ci deve credere, anche se l'Inter sembra lanciata e ha un solo impegno a settimana. Sarà difficile raggiungere i nerazzurri, ma i rossoneri devono credere nello Scudetto".

E la Fiorentina nella salvezza?

"I viola hanno paura di questo finale di campionato, ma hanno le capacità per venirne fuori, così come un tecnico d'esperienza come Prandelli. Non capisco perché siano lì con quei giocatori".

