tmw radio Sconcerti: "Fiorentina, Gattuso non arriva più: Commisso si chieda perché"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ieri è invervenuto Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sul prossimo allenatore viola: "La Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso. L'interruzione di trattativa mi sembra significativa. E' una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra con elementi che la riporteranno a competere per un posto in Europa. Il problema è farlo in un anno solo. Se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone altri non è così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto".