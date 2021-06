tmw radio Sconcerti: "Locatelli bel giocatore. Vedremo come lo sfrutterà Allegri alla Juve"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche di Manuel Locatelli che potrebbe passare dal Sassuolo alla Juventus nelle prossime settimane: "È un gran bel giocatore, è una mezzala e non un regista. Bisogna vedere come lo metterà Allegri nel suo schema. Lo vedo in un 4-2-3-1, di sicuro meglio che in un 4-3-3".