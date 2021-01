tmw radio Tramezzani: "Eriksen sprecato da regista. Col 3-5-2 lo si snatura"

vedi letture

Del derby d'Italia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Paolo Tramezzani. Questo il suo pensiero su Eriksen: "Ieri mi è sembrato sprecato, si è reso pericoloso in qualche occasione. Però lui ha fatto vedere il meglio di sè da centrocampo in su. Mi sembra non fiducioso nei propri mezzi ora. Per me è un ottimo giocatore ma è un peccato che non riesca ad esprimersi".

Come mai?

"Difficile dirlo. Se prendi lui, devi chiedergli comunque un sacrificio se vuoi giocare con il 3-5-2. Lui non è capace di farlo, predilige giocare in altre posizioni e così rischi di snaturarlo. Dovesse rimanere, Conte proverà a reinserirlo. Ha avuto poche possibilità, forse con la Fiorentina è stata la prima vera occasione".