tmw Raiola: "Ibra l'unico che poteva salvare il Milan. Su Donnarumma, Pogba e Pinamonti..."

vedi letture

Dopo aver schivato microfoni e telecamere al momento del suo ingresso a Palazzo Parigi, l'agente Mino Raiola ha concesso qualche battuta sui suoi assistiti una volta uscito dalla sede della Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, l'importanza di Zlatan Ibrahimovic e il possibile ritorno in Italia di Paul Pogba in estate: "Donnarumma deve essere lasciato in pace, perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera. Questa è l'unica cosa che conta. Tutto il resto si fa senza telecamere, senza giornalisti, nelle sedi opportune".

Il gran rendimento di Ibra l'ha stupita?

"Stupisce solo voi, avevo già detto che l'unico che avrebbe potuto salvare il Milan era Zlatan. Il gesto dopo il gol? Non so, chiedetelo a lui... Io so che Zlatan è uno che migliora sé stesso e la squadra, sono fiero e contentissimo sia per lui che per il Milan e i suoi tifosi".

Pogba tornerà in Serie A la prossima estate?

"Anche Pogba deve essere lasciato in pace. Quando parlo la gente si innervosisce, non dorme la notte, quindi non parlo più. Farò quello che devo non davanti a voi, ma nell'ombra, come ho sempre fatto".

Cosa pensa della stagione di Pinamonti?

"Pinamonti è un giovane a cui l'Inter ha proposto un cammino sportivo. Soddisfatti? Non puoi mai essere soddisfatto quando non giochi sempre, quest'anno è stato anche infortunato".

Le piace questa nuova versione di Ibrahimovic nei panni di personaggio pubblico (Sanremo)?

"Zlatan è sempre stato così, qualcuno però se ne sta accorgendo solo adesso".

Guarda il video realizzato da TMW con tutte le parole di Raiola: