Ufficiale Siracusa, rinforzo brasiliano per l'attacco: ha firmato il centravanti Capanni

Dopo due stagioni con la maglia del Latina, con cui ha messo a segno tre reti in 19 presenze, per il centravanti brasiliano Capanni è pronta una nuova avventura in Serie C con la maglia del neopromosso Siracusa con cui si stava allenando da qualche settimana. Per il classe 2000 si tratta della quarta esperienza in Serie C dopo quelle con Viterbese (22 gare e due reti) e Grosseto (12 presenze e due reti). Il calciatore nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Estrela Amadora, 4 presenze nella seconda serie portoghese, Arka Gdynia, 21 presenze e due reti in Serie B polacca, e Racing Santander, 9 presenze senza reti nella terza serie spagnola. Questo il comunicato del club siciliano:

"Luan Capanni è un nuovo giocatore del Siracusa.

Attaccante brasiliano classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, club con cui ha esordito in Serie A, e ha giocato con la Primavera del Milan. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Latina in Serie C.

Il calciatore è aggregato al gruppo squadra da diverse settimane e sarà a disposizione per l’esordio casalingo in campionato".