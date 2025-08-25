Ufficiale Monza, c'è il rinnovo per il giovane Capolupo: il mancino ha firmato un triennale

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancorosso, 26 presenze e tre gol con l’Under 17 e 59 presenze con la Primavera, per il terzino sinistro Samuele Capolupo è arrivata la firma sul primo contratto da professionista con il Monza. difensore si è legato al club brianzolo per altre tre stagioni. Questo il comunicato ufficiale:

"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Samuele Capolupo fino al 30 giugno 2028.

L’esterno sinistro classe 2006, in biancorosso dalla stagione 2019-2020, è cresciuto nel Settore Giovanile e ha compiuto un brillante percorso.

Dall’Under 14 fino alle prime due storiche stagioni di AC Monza in Primavera 1: nel massimo campionato giovanile, Capolupo ha totalizzato 55 presenze e 10 assist, mettendo in luce le sue qualità e il suo talento. Ora l’approdo in Prima Squadra, dopo il ritiro estivo da aggregato e il rinnovo: il sogno per tutti i giovani calciatori del vivaio.

Il cammino insieme continua, complimenti Samuele".