tmw Roma, accordo con lo Spezia per il prestito di Santon. Ultima parola al giocatore

Davide Santon dalla Roma allo Spezia in prestito secco, trattativa in corso. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento del laterale destro classe '91 e ora sono al lavoro per convincere il terzino destro ad accettare la destinazione.