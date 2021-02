tmw Rugani e il futuro: frenata Torino, spunta forte l'ipotesi Bologna

vedi letture

Rallentamento importante nella corsa a Daniele Rugani per il Torino. Stallo sulla cifra per il prestito, sul giocatoresi è raffreddato l'interessamento del Parma ma secondo quanto raccolto da TMW c'è l'inserimento forte del Bologna. Trattativa in corso, da trovare la quadra sui numeri. Il Rennes ha dato il placet per l'addio del difensore che tornerebbe alla Juventus e poi andrebbe da Mihajlovic.