tmw Samp, Ferrero smentisce l'incontro: "Hanno scambiato il mio autista per Stankovic"

Nel corso dell’intervista rilasciata a margine della riunione informale tra i club di Serie A svolta oggi a Milano, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, smentisce di aver incontrato Dejan Stankovic nelle ultime ore: “Non ci sono problemi con Ranieri. Ma non avete capito che è successo: se vi guardate attorno c’è il mio accompagnatore, Davide. Hanno scambiato lui per Stankovic, qualche giornalista non c’era con la testa. Io non ho incontrato nessuno Stankovic”.

Andrà avanti anche con Osti e Pecini?

“Vediamo, ci parleremo. La Sampdoria è un club appetibile, io voglio bene a tutti i ragazzi ma dobbiamo capire che la protagonista è la Sampdoria”.

