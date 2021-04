tmw Sampdoria, resta ancora in stallo la questione rinnovo per Ranieri: il punto

Non c'è ancora uno sviluppo sulla questione rinnovo per Claudio Ranieri. Almeno in positivo, perché rimangono le distanze e si riducono i tempi per riuscire a trovare un'intesa. Il tecnico romano ha chiesto alla Sampdoria un contratto con aumento di stipendio mentre dall'altra parte la società vorrebbe dilazionare l'attuale remunerazione dell'allenatore, che pesa sulle casse del club. Ferrero ha la volontà di far tenere ancora a Ranieri il volante del progetto blucerchiato e per questo di studiare ancora con lui, e ovviamente col comparto tecnico con Osti e Pecini, le strategie di mercato. Però ancora la quadra sul progetto e soprattutto sulle cifre, non è arrivata.