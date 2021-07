tmw Sassuolo, Obiang assente a Vipiteno. E' in quarantena dopo contatto con un positivo

Nel ritiro del Sassuolo spicca l’assenza di Pedro Obiang. Il centrocampista ex West Ham non è presente nel ritiro di Vipiteno perché è entrato in contatto con un positivo e dunque è stato messo in quarantena, al termine della quale raggiungerà regolarmente i compagni.