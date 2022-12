tmw Sommella: “Cavani, tre no alla Juve per amore del Napoli”

Intervistato per la rubrica A tu per tu di Tuttomercatoweb l’avvocato Marco Sommella, agente di Ciro Immobile e tra gli altri intermediario della trattativa Milik alla Juve, ha svelato un retroscena su Edinson Cavani: “Edinson è un amico di famiglia. Quest’estate c’è stata la possibilità di portarlo al Borussia Dortmund. E a gennaio per la terza volta gli avevo portato la Juventus: al contrario di Milik che ha sempre avuto un debole per i colori bianconeri ha sempre pensato al Napoli e ai napoletani. Quest’estate come detto poteva andare al Borussia. Ma ha preferito il caldo di Valencia”.