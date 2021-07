tmw Spezia in pole per il ritorno di Agudelo: si lavora al prestito con obbligo di riscatto

Potrebbe vestire nuovamente la maglia dello spezia Kevin Agudelo, che dopo il prestito nel Golfo della scorsa stagione sarebbe vicino a tornare a giocare in maglia bianca. Come raccolto dalla nostra redazione, lo Spezia sarebbe in pole per la corsa all’esterno colombiano, che negli scorsi giorni ha ricevuto parole di elogio dal tecnico Thiago Motta, che lo ha già allenatore nella breve parentesi al Genoa. Il dg Riccardo Pecini è al lavoro con il Genoa per riportare a La Spezia Agudelo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e al momento sarebbe in vantaggio sull’Empoli, altra squadra interessata al colombiano. Il club bianco prova a stringere, per poter regalare al tecnico Thiago Motta un rinforzo importante già per questi primi giorni di ritiro.