tmw Stramaccioni vola in Qatar: accordo biennale con l’Al Gharafa

vedi letture

Una nuova avventura all’estero per Andrea Stramaccioni, che ha raggiunto l’accordo per diventare il nuovo allenatore dell’Al Gharafa. Accordo biennale da circa 2,2 milioni a stagione. Stramaccioni porta con sé cinque persone dello staff: si tratta di Sebastian Leto, Omar Danesi, Marco Caser e altri due componenti in uscita dalle società con cui sono attualmente impegnati. L’Al Gharafa, che svolgerà la preparazione in Europa su esplicita richiesta del nuovo mister, pensa in grande. E si affida ad Andrea Stramaccioni…