Tongya in scadenza lascia la Juve: accordo con l'OM fino al 2025. A Torino in arrivo Aké

Scambio tra la Juventus e l'Olympique Marsiglia. In scadenza col club bianconero, Franco Tongya lascia a titolo definitivo il club bianconero per accasarsi nel club francese. In cambio, arriverà in Italia l'esterno d'attacco classe 2001 Marley Aké.

Per Tongya finisce così l'avventura in Italia: con l'OM contratto fino al 2025. Aké, invece, è al lavoro per definire gli ultimi dettagli con la Juventus: un paio di club di Ligue 2 lo volevano in prestito, così come il Club Brugge. Poi però è arrivata la chiamata del club campione d'Italia, a cui il giocatore ha dato la priorità. Trattativa in corso, con Tongya pronto a lasciare la Juventus e Marley Aké che ha ottime possibilità di arrivare.