tmw Udinese-Gotti, attesa per il summit: riflessioni in corso, Zanetti resta ipotesi forte

L'Udinese riflette sul proprio futuro così come Luca Gotti, tecnico seguito con interesse da più società in procinto di cambiare guida in vista dei prossimi giorni. "Discussione aperta", ha detto a questo proposito l'uomo mercato Marino, mentre è seguito dalla Sampdoria, dal Sassuolo e il suo nome è filtrato anche per la panchina della Lazio. A breve l'incontro: riflessioni da parte dell'allenatore ma anche della società che valuta il da farsi. Il nome più caldo al momento per prenderne l'eredità è quello di Paolo Zanetti che però in caso di promozione potrebbe restare a Venezia. Alternativa Rolando Maran, occhio anche a una pista estera alla quale Pozzo starebbe lavorando in queste ore.