tmw Zabarnyi-Chelsea, Tuchel frena. Così il Torino tenta lo scippo, trattativa in corso

Dopo la vittoria della Champions League, il Chelsea sembra intenzionato a regalarsi un mercato di primissimo livello. Così Tuchel ha rallentato le operazioni di contorno per sferrare l'attacco ai grandi nome (come Koundé del Siviglia) e ha mollato la presa per Ilya Zabarnyi, difensore della Dinamo Kiev per cui c'era già un accordo per 12 milioni di euro.

Così facendo ha lasciato scoperto il fianco per alcuni inserimenti di club europei. In particolare il Torino: i granata hanno presentato una proposta di 5,5 milioni di euro più bonus e percentuale di rivendita, non potendo arrivare alle cifre del Chelsea. La trattativa è in corso.