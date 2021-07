Tocca ad Emerson. Barella: "Nessun consiglio, ha vinto la Champions. Ci aiuterà come sempre"

E' Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e dell'Italia di Roberto Mancini, il protagonista della conferenza stampa azzurra a -2 dalla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna: "E' stato strano, non festeggiare perché è successo qualcosa al tuo compagno, un protagonista, è stato difficile. E' stato il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà tanto, ci toglie tanto, purtroppo è il nostro lavoro, la nostra passione. Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare per lui. Emerson? Hanno caratteristiche diversi, sono tutti e due propensi alla fase offensiva. Eme è un grandissimo giocatore come Spina. Non c'è nessuno preoccupato per questo, nessuno ha niente da consigliare a lui: ha vinto la Champions, ci aiuterà come sempre fatto. Ha già giocato tantissime gare per noi, c'è solo fiducia per lui".