Tommasi sulla possibilità di lavorare per la Roma: "Sono cose che non sono sul mio tavolo"

L'ex centrocampista della Roma campione d'Italia nel 2001, Damiano Tommasi ha rilasciato un'intervista a PlusNews.it in cui ha parlato anche della situazione attuale in casa giallorossa e di un eventuale ingresso in società: "Ogni volta se ne parla, sono cose che non sono sul mio tavolo".

Pensi che nella Roma ci sia bisogno di ex calciatori che hanno giocato in questo club in ruoli dirigenziali?

"Molti club hanno figure cosi. Il Milan, l’Inter, il Bologna con DI Vaio. Credo sia più un bisogno del tifoso, delle radio, della stampa, di vedere qualcuno di famiglia all’interno della propria squadra. Questo non vuol dire che sia una cosa buona a prescindere, o che sia negativo non averle".

Ti piace Fonseca?

"Fonseca è stato molto bravo ad inserirsi in un ambiente complesso, in un periodo molto particolare. Non c’è molto tempo per lavorare in modo organico con la squadra. È sempre molto equilibrato nelle analisi delle partite. Mi sembra che la squadra lo stimi molto".