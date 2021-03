Toni presenta Inter-Atalanta: "Conte l'ha preparata per aspettare gli orobici e ripartire"

Ospite di consueto a '90esimo minuto' in onda su Rai 2, l'ex attaccante Luca Toni analizza la sfida in programma domani sera a San Siro fra Inter e Atalanta: "Conte dice che vince chi attaccherà meglio? Secondo me lo dice perché avrà preparato la gara cercando di attendere l'Atalanta, in quanto i bergamaschi hanno parecchia gamba e se l'Inter li va a prendere nella loro area può andare in difficoltà. Invece l'Inter cercherà di aspettarli e ripartire visto che anche lei ha giocatori di gamba, secondo me Conte ha preparato la partita proprio in questo modo".