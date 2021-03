TOP 100 TMW - Favola Junior Messias, ecco Donnarumma. Posizioni dalla 26 alla 21

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 25 alla 21:

25 - REMO FREULER (Atalanta) 6.30

Ormai è una costante nella splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini. Insieme a De Roon, forma una coppia affiatata e ben assortita. E ogni tanto lo svizzero tira fuori dal cilindro qualche gol. Quest'anno solo uno, ma di un certo livello: per informazioni chiedere alla Juventus, bucata da un gran siluro dalla distanza.

24 - FELIPE CAICEDO (Lazio) 6.31

La Zona Cesarini, già nella scorsa stagione, era stata ribattezzata Zona Caicedo. E anche nella prima parte del campionato l'attaccante ecuadoriano ha confermato la sua abilità nel trovare il guizzo decisivo nei minuti finali. Non è sufficiente per insidiare l'inamovibile Immobile, ma il suo contributo è sempre determinante.

23 - DAVIDE ZAPPACOSTA (Genoa) 6.31

La sua esperienza alla Roma è stata quasi del tutto compromessa per un infortunio al crociato. Al Genoa si fa nuovamente male dopo una partita, peraltro incoraggiante: dieci partite perse, poco più di un quarto di stagione. Torna quando Maran è al capolinea, con Ballardini diventa un intoccabile della fascia destra. E all'occorrenza anche sull'out opposto, dove non sfigura di certo, basti vedere il gol nel derby.

22 - JUNIOR MESSIAS (Crotone) 6.31

Probabilmente la più grande sorpresa di questa classifica. Per la posizione in cui si trova il Crotone e per il curriculum del brasiliano che solo cinque anni fa giocava in Eccellenza a Casale Monferrato. A parte due anni in D, fra Chieri e Gozzano la sua carriera italiana è stata una continua promozione di categoria in categoria, senza mai patire il salto in alto. Nemmeno in Serie A, dove è arrivato a 29 anni. È sempre costantemente uno spauracchio per le difese italiane e i voti fin qui vedono anche due 8 in pagella. La domanda è: come mai è arrivato così in alto così tardi?

21 - GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 6.33

Spoiler: è il miglior portiere fino a questo momento per media voto della Serie A. Non era troppo difficile prevederlo, del resto. Porta inviolata in nove occasioni, due rigori parati anche se in uno di essi la palla è finita in rete su ribattuta. È sempre più dominante nella sua area di rigore e in alcune partite è stato il vero e proprio man of the match. Restano 10 partite di campionato per raggiungere la Champions e una in scrivania per il rinnovo di contratto col Milan.