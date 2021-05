TOP 100 TMW - L'esplosione di Vlahovic, l'ascesa di Eriksen. Le posizioni dalla 55 alla 51

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 55 alla 51:

55. Ante REBIC (Milan) 6.19

Prima la lussazione del gomito, poi il Covid, poi la squalifica e in mezzo qualche problema fisico. Nonostante tutto dà il suo apporto alla conquista della qualificazione alla Champions League del Milan con un grande girone di ritorno, dove segna 10 delle 11 reti complessive. Pesantissimo il gol segnato alla Juventus, in quella che era la sfida della svolta.

54. Dusan VLAHOVIC (Fiorentina) 6.19

Stagione della consacrazione per il serbo, che chiude il suo bottino a 21 reti. Panchina Cutrone, Kouamé, Kokorin e da metà dicembre diventa una vera e propria macchina da gol. Le sirene di mercato si sono mosse già da tempo e sarà uno dei grandi protagonisti dell'estate.

53. LUIS ALBERTO (Lazio) 6.20

Secondo classificato nella stagione passata con 6.69 di media, lo spagnolo è calato drasticamente nonostante una media voto ampiamente superiore alla sufficienza. Ci ha abituati troppo bene, così come ha abituato benissimo i tifosi della Lazio. Ciò che realmente impressiona è il crollo alla voce assist: dai 15 della passata stagione agli appena due di quest'anno. In compenso è migliorato sotto il profilo realizzativo con 9 reti all'attivo. Il punto più alto il derby del 3-0 dove addirittura fa doppietta.

52. Wojciech SZCZESNY (Juventus) 6.20

Nella Juve che alterna ottimi risultati a inspiegabili passaggi a vuoto, il portiere polacco è stato più volte decisivo a evitare il peggio. Sempre tra i migliori, non soffre la concorrenza di Buffon, agguerrito a dispetto dell'età. Solo tre insufficienze e nemmeno gravi, mentre spicca un 7.5 rimediato contro il Bologna e un rigore parato a Galabinov.



51. Christian ERIKSEN (Inter) 6.22

Trovarlo nella Top 100 è a dir poco sorprendente e non per le qualità tecniche, arcinote e di prima qualità, ma per le difficoltà a inserirsi nel contesto italiano e ancor più negli schemi di Antonio Conte. A gennaio aveva già le valigie in mano, la mancanza di offerte adeguate ha portato il tecnico a riconsiderarlo e alla fine è riuscito a trovargli la collocazione ideale. La svolta in Coppa Italia col gol al Milan nel recupero, da allora una stagione in continua ascesa al punto da diventare titolare nel centrocampo.