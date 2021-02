TOP NEWS ore 17 - Juve, Pirlo fa il punto su Dybala. La Roma perde Dzeko per 15 giorni

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

LIVE TMW - Juventus, Pirlo: "Non recuperiamo nessuno. Dybala non è a rischio operazione"

Juventus, top player in bilico dopo i conti in rosso: fondamentale passare il turno in Champions

Juventus, obiettivo Aouar: De Sciglio o Douglas Costa per abbassare il prezzo

LIVE TMW - Hellas, Juric: "L'anno scorso eravamo definiti, oggi siamo al 30%. Lasagna è un top"



Fiorentina, rinnovo o asta internazionale: presto verrà deciso il futuro di Vlahovic

Focolaio Torino: 8 giocatori positivi. Il dg dell'Asl: "Si va avanti a monitorare la situazione"

Roma, tegola Dzeko: 15 giorni di stop. Salterà almeno le prossime quattro partite

Lazio, chiesto il rinvio dell'udienza per il caso tamponi: il motivo è la Champions

Man United-Milan, Solskjaer: "Bel regalo di compleanno. Mi fa sentire in Champions League"

Fiorentina, non c'è due senza tre: in estate nuovo tentativo per De Paul

Torino, futuro a Liverpool per Gleison Bremer? A seguirlo sia l'Everton che i Reds

Inter, salgono i ricavi da TV e sponsor. Mancano 55 milioni dalla Cina

Fiorentina, si ferma Kouamé: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro