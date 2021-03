TOP NEWS Ore 17 - Le ultime su Milan e Roma. Vidal sarò operato domani al ginocchio

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata:

Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk: sulle corsie ci sono Karsdorp e Spinazzola

Le probabili formazioni di Manchester United-Milan: Tomori dal 1', Solskjaer con Matic

Inter, domani operazione al ginocchio in artroscopia per Vidal: out per 25 giorni?

Milan, Maldini: "Nessun giocatore è al di sopra del club. Ibrahimovic una risorsa enorme"

Atalanta, Gasperini: "Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa squadre forti"

Lazio, Inzaghi: "Il Crotone per tornare a vincere. Immobile? Bravo nel ringraziare i compagni"

Juve, lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra per Demiral: out 20 giorni

TMW - Mbemba protagonista con il Porto. Sondaggio del Napoli, piace anche al Liverpool

Torino, Belotti negativo al Covid-19: ora le visite mediche. Difficile venga convocato per l'Inter