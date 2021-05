TOP NEWS ore 17 - Via al domino allenatori: Gattuso-Fiorentina, De Zerbi allo Shakthar

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Napoli, De Laurentiis fa chiarezza: "Già scelto il nuovo tecnico, non sarà Conceicao" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Buffon: "La Partita del Cuore non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Mihajlovic guida la Juventus... femminile: Women in campo nella Partita del Cuore - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Atalanta, Ilicic in uscita: non c'è soltanto il Milan sulle tracce dello sloveno - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Trabzonspor, fatta per Bruno Peres e Gervinho: sono in volo per la Turchia - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, pronta un'offerta al Torino da 15 milioni di euro per Andrea Belotti - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Ranocchia in sospeso per eventuale rinnovo. Ci sono Bologna e Cagliari - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, futuro in bilico per Mkhitaryan: il giocatore si è preso qualche giorno per decidere - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, occhi su Maggiore e Bonifazi: possibili colpi che non inciderebbero troppo sul bilancio - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, Maignan pagato 13 milioni più 2 di bonus. Via entrambi i fratelli Donnarumma - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Hellas, il presidente Setti non molla per Juric: "Ha due anni di contratto, lo ribadisco..." - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Protezione Civile, il bollettino: 3.224 nuovi contagiati (-8.294 positivi rispetto a ieri). 166 morti in 24h - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina - Leggi la notizia: CLICCA QUI!