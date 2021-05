Napoli, De Laurentiis fa chiarezza: "Già scelto il nuovo tecnico, non sarà Conceicao"

"Lo annunceremo entro una settimana. Mendes? Vero amico, ci ha proposto dei nomi ma mai nessuna trattativa".

Sergio Conceicao non sarà il nuovo allenatore del Napoli. Lo conferma Aurelio De Laurentiis in una intervista concessa a Maisfutebol.pt: "È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana". Nessun contatto avanzato con Jorge Mendes relativo al tecnico portoghese dunque: "Jorge è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sérgio Conceição", ha detto il numero uno azzurro alla testata portoghese.