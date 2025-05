Torino, Cairo si tuffa nel mosaico allenatori. Ma la frattura con i tifosi è sempre più grande

Mezza serie A è alle prese con il problema panchina, eppure il Torino sembrava decisamente avanti rispetto alla concorrenza. Il presidente Urbano Cairo aveva già deciso di silurare Paolo Vanoli e il preferito del patron era Marco Baroni, il quale a sua volta era pronto a salutare la Lazio. Ed era un quadro pressoché perfetto, anche se adesso ci ha pensato Raffaele Palladino a scombinare tutto il puzzle. Perché a questo punto pure l’ex viola può diventare un’idea del Toro, ma soprattutto c’è la Fiorentina che cerca un nuovo tecnico e il profilo di Baroni intriga la dirigente, con l’allenatore che potrebbe anche disputare le coppe europee perse con la Lazio. Così Cairo e il direttore tecnico Vagnati devono districarsi un questa sorta di mosaico impazzito, con Gattuso che attende di capire dove e come potersi inserire, considerando che anche Ringhio può finire nel mirino di altri club. E pure Gilardino è finito in orbita granata come possibile outsider.

E se questa situazione è ancora da chiarire e sistemare, dall’altra parte c’è un’altra questione ormai chiara e definita. Vanoli attende soltanto di ricevere la comunicazione ufficiale sul suo esonero con l’incontro in programma per la giornata di oggi, la sua prima esperienza in carriera in serie A si chiuderà dopo appena un anno con 44 punti in 38 giornate e un undicesimo posto nel curriculum. Gli ultimi due mesi sono stati horror, ma tanti addetti ai lavori confermano che con questa rosa, che in estate è passata da Bellanova e Buongiorno a Pedersen e Coco, non si poteva pensare di fare molto di più. Ai tifosi, però, Vanoli ha lasciato un buon ricordo e sui social è partita una sorta di catena di Sant’Antonio che ha inondato i profili ufficiali del club. “Il mio allenatore è Paolo Vanoli” è il commento scritto da centinaia di persone in difesa del quasi ex tecnico granata. Un altro motivo di spaccatura tra la piazza e il presidente Cairo, apertamente e pesantemente contestato ormai da diversi mesi.