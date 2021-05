Torino, emergenza in mediana: Nicola si affida a Baselli in cabina di regia

vedi letture

Senza infortunati, ma con due squalifiche pesantissime: Davide Nicola prosegue nei suoi lavori al Filadelfia, il suo focus principale è sulla mediana. Perché Rolando Mandragora e Simone Verdi saranno costretti a saltare il Parma perché fermati dal Giudice Sportivo, ma è una partita che non si può sbagliare per nessun motivo. "Dispiace che non ci saranno, ma mi fido di tutto il gruppo che ho a disposizione" diceva l’allenatore dopo la sconfitta contro il Napoli e dopo i cartellini ricevuti dai suoi due centrocampisti. Ed erano tra i migliori dell’ultimo periodo: Mandragora per distacco, Verdi perché finalmente ha trovato la sua posizione, entrambi intoccabili per Nicola.

Ora, però, è tempo di trovare le alternative, con il Toro che farà un salto indietro nel tempo di qualche mese. Perché un centrocampo senza Verdi e Mandragora c’era già, almeno fino a gennaio: proprio contro il Parma, all’andata, il classe 1997 era ancora all’Udinese e il fantasista ex Napoli faceva la seconda punta insieme a Belotti. Fu l’ultima vittoria di Marco Giampaolo, poche settimane dopo sarebbe stato esonerato, e adesso Nicola deve ricostruire il reparto. Gli esperimenti al Filadelfia vedono Baselli grande favorito per il ruolo di regista: è l’uomo più qualitativo del centrocampo, il tecnico non perde occasione per coccolarselo e lunedì sera potrebbe davvero esserci lui davanti alla difesa.

Come mezzali, invece, pochi dubbi su Rincon, molti di più sull’ultimo componente della mediana. Scalpita Lukic, spera Linetty, prova ad inserirsi Gojak: queste le alternative a disposizione di Nicola, che avrà ancora a disposizione tutto il week-end per le prove anti-Parma. A prescindere dalle scelte, resta il fatto che il Toro non può fallire l'appuntamento con i tre punti, altrimenti la situazione di classifica rischierebbe di precipitare vertiginosamente.