Torino, gioia Sanabria: "Settimana perfetta, abbiamo un grande sogno"

vedi letture

Antonio Sanabria, decisivo nel match contro la Salernitana, ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di DAZN:

Soddisfatto della gara di oggi?

"E' stata una settimana molto importante per me, anche dal punto di vista familiare. Proprio per questo sono doppiamente contento per aver segnato il gol che ci ha permesso di sbloccarci anche dal punto di vista psicologico".

Dove può arrivare questo Torino?

"Abbiamo un allenatore molto bravo, la sua mentalità è anche la mia: è fondamentale pensare partita dopo partita. Nel nostro cuore c'è un grande sogno, ma manteniamo i piedi per terra".

Quanto è importante aver ritrovato i tifosi?

"Importantissimo. Ci stanno dando una grande mano, insieme potremo toglierci enormi soddisfazioni".