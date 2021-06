Torino, i nomi per Juric: due fedelissimi ed una sorpresa

Primo giro d’orizzonte in chiave mercato per quanto riguarda il Torino di Juric. Le richieste riguardano fedelissimi che hanno condiviso l’ultima esperienza del tecnico con l’Hellas Verona e che di conseguenza verrebbero accolti a braccia aperte anche in granata. Oltre al nome di Antonin Barak, l’idea sarebbe quella di riavere a disposizione anche Federico Dimarco che in caso contrario farà ritorno all’Inter per essere valutato ed eventualmente messo a disposizione di Simone Inzaghi.

L’ultima idea per la linea mediana, invece, potrebbe fare riferimento a Junior Messias: una delle note più positive del Crotone retrocesso e che potrebbe dunque mantenere con merito la categoria nella quale si è affermato con numeri da protagonista.