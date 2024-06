Torino, Ilic e Sanabria sono sul mercato: con loro può arrivare un tesoretto

Davide Vagnati pensa ai rinforzi per il Torino ma, nello stesso tempo, deve sistemare i giocatori che non rientrano nei piani di Paolo Vanoli. Non solo: l’obiettivo è quello di fare cassa indipendentemente dall’operazione Buongiorno. Tra i tanti giocatori da sistemare - sottolinea Tuttosport - ce ne sono due che possono portare un bel gruzzolo: Ivan Ilic e Tonny Sanabria. Due giocatori d’un certo spessore che nell’ultima stagione hanno deluso le aspettative.

Ilic è stato il secondo investimento più caro della presidenza Cairo dopo Verdi, per il quale furono spesi 22 milioni. Il serbo 17, commissioni comprese. Anche Sanabria ha clamorosamente deluso: dopo il formidabile inizio del 2022, nell’ultimo campionato ha realizzato solo 5 gol in 35 presenze. Anche il paraguaiano ha qualche richiesta. In Liga, per esempio. E in Italia si è fatto sotto il Parma, neopromosso e ambizioso. Per il suo cartellino il Toro chiede 10 milioni, ovviamente trattabili ma... non più di tanto. In questo reparto l’unico sicuro di restare è Zapata, che con i suoi 12 gol in maglia granata ha conquistato tutto il mondo Toro.