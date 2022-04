Torino, Izzo verso la cessione in estate: il suo ingaggio è troppo pesante per una riserva

Secondo quanto afferma questa mattina Tuttosport, Armando Izzo è destinato a lasciare il Torino in estate per questioni di ingaggio. Il giocatore "pesa" sul monte ingaggi di Cairo per circa 4 milioni di euro lordi, troppi se si considera il rendimento del centrale.