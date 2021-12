Torino, Juric torna a bussare per Amrabat. Può arrivare a gennaio in prestito con diritto di riscatto

Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, è uno dei rinforzi che Ivan Juric avrebbe voluto in estate per il suo Torino. Lo ha avuto al Verona e lo ha valorizzato al massimo: il giocatore non ha dimenticato - sottolinea Tuttosport - e in viola non è contento. In caso di cessione a gennaio, si sa quanto Juric lo accoglierebbe con piacere. La scorsa estate Davide Vagnati ci ha provato, ma senza l’ok di Cairo per arrivare alle offerte necessarie. Adesso, però, alla luce di quello che sta succedendo con Italiano, Rocco Commisso potrebbe lasciarlo partire, magari in prestito con diritto di riscatto come predilige il club granata.