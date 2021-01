Torino, l'Hellas non molla Meité: possibile accelerata se salta l'affare con il Milan

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, l'Hellas non molla la pista che porta a Soualiho Meité, centrocampista del Torino che negli scorsi giorni si è avvicinato molto al Milan. Nel caso in cui dovesse saltare l'operazione con i rossoneri, ecco che la squadra di Juric entrerebbe prepotentemente in corsa per l'interno, da tempo nel mirino del tecnico croato.