Torino, Lerager in arrivo. Davanti il vero colpo è Zaza

vedi letture

Il Torino, in attesa di assorbire i dettami tattici del nuovo tecnico Davide Nicola, lavora per accontentarne le richieste sul mercato. Piovono conferme rispetto alla volontà granata di portare in Piemonte il centrocampista del Genoa Lerager, ed allo stesso tempo si lavora per un altro colpo in mediana anche se la strada per Gedson Fernandes con il Benfica sta diventando sempre più complicata. Per il reparto avanzato resiste invece la candidatura di Sanabria: l’attaccante del Betis rappresenta la prima scelta in assoluto e la forbice tra domanda e offerta si sta assottigliando. Intanto, va certamente segnalato lo scatto di Zaza nelle gerarchie dopo la prestazione monstre con tanto di doppietta fornita contro il Benevento. La scelta, saggia e fruttuosa, di non sposare progetti a termine ma di voler sentire la fiducia di una squadra desiderosa di puntare su di lui concordata con l’agente Beppe Bozzo, si sta mostrando più che mai corretta. Proprio il bomber lucano potrebbe così rappresentare l’arma in più del Torino in una seconda parte della stagione che deve rilanciare le ambizioni granata verso quelle che erano a tutti gli effetti le aspettative della vigilia. Gestione da dieci e lode.