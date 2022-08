Torino, Lukic sempre al centro della scena: la Roma lo tenta, il club tratta il rinnovo

In casa Torino tiene sempre banco il 'caso' legato a Sasa Lukic: il regista serbo continua a piacere alla Roma, anche se non sarà facile intavolare una trattativa in così poco tempo su un elemento così importante per il Toro. Che col centrocampista ora dovrà andare a discutere il rinnovo di un contratto in scadenza 2024, scrive oggi La Stampa, sempre che le sirene giallorosse non portino a nuove 'distrazioni'.